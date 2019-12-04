開估喇！伊巴謙莫域踢意甲要嚇你一驚

扭扭擰擰一直未有公布新去向嘅瑞典戰神伊巴謙莫域，佢近日受訪嘅報道今日終於出街，佢透露自己將會落腳意甲，話自己今次決定係極具創造性，一定會嚇大家一跳。雖然「呂布」冇正式交待自己加盟邊間球會，但一般相信佢會轉投老牌勁旅AC米蘭！

伊巴謙莫域喺接受意大利《GQ》訪問透露：「我將會加盟一間必須重新獲勝，必須重寫歷史，勇於同所有人所有事對抗嘅球隊。呢個係我唯一令你哋再次嚇親嘅方法。今次唔只係要選擇球隊，其實仲有好多方面因素要考慮，例如我家人嘅想法，我哋好快就會喺意大利再見。」

依家嘅意甲，包括AC米蘭、拿玻里、羅馬同博洛尼亞等，都先後同「呂布」扯上過關係，但目前最需要重建，應該會係排喺第11位嘅AC米蘭。英國嘅《每日電訊報》甚至指出，伊巴謙莫域已經拒絕咗來自英超球會嘅聘約，同「紅黑兵團」達成咗協議。

講到佢做出今次決定嘅關鍵，伊巴謙回應：「有啲球員只係踢波，有啲會思考應該點去踢波。有啲球員創造出新踢波風格之後，其他球員只可以模仿。我喜歡創造，唔希望只有喺一＇兩方面有成就，我希望所有方面都完美無缺。」鍾意挑戰嘅佢，揀選去協助重建AC米蘭，成功的話，又真係開創另一個成就喎！

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