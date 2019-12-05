輸完金球獎　C朗又一次輸畀美斯

當今兩大球王C朗拿度同美斯，周一就先喺金球獎分咗勝負，美斯成功第6度當選，敗走嘅C朗就冇出席頒獎禮，然後走咗去拎佢個上季意甲最佳球員獎。兩大巨星除咗喺國際球壇角力，C朗未過檔祖雲達斯前，都係西甲同美斯激鬥多年，不過今日，美斯就獲《阿斯報》選為西甲史上最佳球員，又一次擊敗C朗囉！

美斯今次就未有去馬德里領獎，只係由《阿斯報》工作人員將獎盃送到去巴塞隆拿。美斯拎住個盃拍咗段短片，然後會畀《阿斯報》喺頒獎禮上播放。短片入面，美斯表達咗得獎興奮同感謝各單位。《阿斯報》仲將今日封面，P圖成美斯同皇馬傳奇迪史堤芬奴一齊，表明讚佢哋兩個就係西甲史上最偉大兩名球員。

美斯由04/05球季開始為巴塞踢西甲，至今踢咗461場西甲，攻入428球。喺2014年11月22日，美斯仲超越咗施拿，成為西甲史上神射手。團隊方面，美斯都先後贏得10次西甲冠軍，話佢係西甲史上最佳，確實係當之無愧。

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