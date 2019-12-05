福仔起孖　摩連奴重返奧脫福敗北

英超矚目大戰曼聯主場迎戰熱刺，「寸王」摩連奴領軍重返奧脫福倒戈，結果曼聯憑拉舒福特上下半場各建一功，以2比1擊敗熱刺，蘇斯克查在絕境中力退強敵，挽救曼聯兼自救，摩帥上任熱刺3連勝後斷纜，首嚐敗績。

曼聯今仗一洗之前3仗不勝頹氣，全軍努力壓搶，攻勢凌厲到肉，開賽6分鐘打開局面，連格前場左路迫搶後送交拉舒福特，福仔禁區內射近柱，熱刺門將加沙寧加落地稍慢撲到皮球仍彈柱入網，曼聯領先1比0。

離開曼聯351日後重返奧脫福，今次以熱刺主帥身份倒戈嘅摩連奴，似乎諸事不順，不但開局落後，13分鐘場邊更發生一次小意外，哈利雲克斯與丹尼爾占士爭波雙雙跌出場邊，曼聯小將丹尼爾占士頭部撞中摩連奴右膝及小腿，幸好並無嚴重受傷。

福仔今仗極之活躍，開紀錄後殺得性起，多次施射威脅熱刺大門，25分鐘福仔離門25碼施冷箭，加沙寧加飛盡拍到再中楣彈出，熱刺逃過一劫。戰至39分鐘，近況極佳嘅迪利阿里一次埋門，在小禁區頂右腳一挑過頭，皮球擦中肩膊，再於門前射入扳平，經VAR確認冇犯手球，熱刺扳平1比1完半場。

下半場開賽僅70秒，拉舒福特左路個人突破殺入禁區，穆沙施素高上前搶位將福仔撞跌，球證判罰12碼，福仔親自操刀射成2比1，個人梅開二度。賽事餘下時間曼聯專心打反擊，熱刺強攻不果，最終曼聯以2比1贏波，摩連奴入主熱刺後首嚐敗績，近期飽受下台壓力嘅蘇斯克查可以暫時鬆一口氣。

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