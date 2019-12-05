繼續放頭　默郡打吡利物浦炒愛華頓

利物浦在英超持續強勢，周四(5日)凌晨上演嘅默郡打吡，紅軍以5比2大炒愛華頓，小將奧歷治正選上陣梅開二度，贏波後以43分帶頭，領先次席李斯特城8分，與主要對手曼城保持11分。

高普今仗安排個別球員輪換，收起穆罕默德、羅拔圖法明奴，艾利臣比加停賽，改由阿祖安卡斯迪路把關，奧歷治及梳頓沙基利正選上陣，效力一樣咁好，兩位前鋒更大打爭氣波，開賽31分鐘，奧歷治便已梅開二度，梳頓沙基利亦建一功，愛華頓亦有米克堅尼破蛋，利物浦領先3比1。

戰至完半場前，沙迪奧文尼再建一功，為利物浦拉開到4比1，但半場補時愛華頓李察利臣又追一球，半場利物浦領先4比2，開出400倍半場波膽。

下半場利物浦繼續佔壓倒性優勢，不過沙迪奧文尼錯失至少兩次機會，包括85分鐘一次單刀埋門扭過門將面對空門但無法起腳，最終由韋拿杜姆於90分鐘埋齋，利物浦以5比2大勝一仗，亦是默郡打吡近年最大比數一次。

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