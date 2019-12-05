飛來橫禍！摩連奴場邊遭飛撞

摩連奴入主熱刺後首度重返福脫福球場倒戈，全球注目，寸王一舉一動大家睇到實，佢打個乞嚏都係大新聞，結果真係出現狀況，比賽期間企喺場邊領軍嘅摩帥被場內爭波球員飛出球場碰撞，幸好並無嚴重受傷。

意外一幕發生喺開賽13分鐘，熱刺哈利雲克斯與曼聯丹尼爾占士爭波，雙雙衝出場邊，當時丹尼爾占士一個翻滾，頭部撞中摩連奴右膝及小腿，見到摩連奴當時用手按住右腿被撞部位，面容扭曲，似乎有小小痛，不過之後見佢如常指揮，應該冇大礙。

唔少球迷都將摩連奴遭飛撞嘅電視畫面拍落嚟，喺網上分享談論，認為呢一幕甚有娛樂性，比場波更有話題性。

講番摩帥步入球場大閘時，曼聯工作人員向佢熱烈歡迎，互相擁抱問好，曼聯領隊蘇斯克查更上前寒暄並送上一瓶紅酒，實行先禮後兵。

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