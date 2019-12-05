【賽後解碼】狂打死穴　蘇B智破摩連奴

上年嘅12月，曼聯搵蘇斯克查接替摩連奴嘅位置，1年之後兩位主帥喺奧脫福交鋒，雖然賽前球迷普遍睇好氣勢如虹嘅熱刺，但結果蘇斯克查帶領曼聯打出漂亮一仗，勝利關鍵係蘇B搵出熱刺命門──奧里亞，再用拉舒福特盡情壓，戰術性擊倒摩連奴。

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摩連奴帶領熱刺頭3場全勝，不過防線問題係有目共睹，右閘奧里亞嘅超搶鏡助攻，更加被視為摩連奴妙筆。奧里亞攻強守弱，但佢係熱刺唯一正宗右閘，摩連奴選擇畀奧里亞盡情助攻，同時安排左閘收後作為填補(今場就用維頓漢客串)，等兩位中堅可向右閘填補漏洞。

不過，呢個治標唔治本嘅做法就成為熱刺死穴，蘇斯克查搵拉舒福特同連格專打熱刺右路防守，由一開波就向住奧里亞狂攻，「福仔」每次引球推進，奧里亞同熱刺防線都騰騰震，結果兩個入波都係由左路進攻產生。蘇斯克查呢鋪智破摩連奴，終於威番次。

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