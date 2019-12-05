【東體爭議】李城15/16 vs 李城19/20

李斯特城周四(5號)主場2比0擊敗屈福特，喺聯賽連贏7場重返第2位，落後榜首嘅利物浦8分。李斯特城近期氣勢凌厲，今季15場聯賽入面竟然有7場保持不失球，「零封」次數係曼城(5次)同利物浦(2次)加埋咁多！李斯特城防守力超強，前線又有大勇嘅「華Dee」掛帥，占美華迪今場又有波入，已經連續7場聯賽入波，將會挑戰佢自己喺15/16奪冠球季保持嘅連續11場入波紀錄。李斯特城2016年奇迹奪冠球季，陣中有唔少奇人異士，同依家李斯特城個陣容比較，究竟邊隊更強呢？

李斯特城2016●球隊●李斯特城2020

卡斯柏舒米高●門將●卡斯柏舒米高

富治斯●右閘●列卡度彭利拿

韋斯摩根●中堅●莊尼伊雲斯

賀夫●中堅●蘇恩古

丹尼森遜●左閘●芝維爾

尼高路簡迪●中場●尼迪迪

真禾特●中場●泰利文斯

馬列斯●攻中/翼鋒●占士麥迪臣

岡崎慎司●攻中/翼鋒●艾約斯佩雷斯

馬克艾拜頓●攻中/翼鋒●哈維班尼斯

占美華迪●前鋒●占美華迪

兩支「神奇狐狸」嘅主力陣容當中，只有門將卡斯柏舒米高同占美華迪地位不變，兩人嘅表現同當年捧盃亦係不相伯仲。防線方面，李城當年中堅韋斯摩根搭賀夫，今季莊尼伊雲斯搭蘇恩古，都屬於「平民組合」，能夠有效踢出領隊嘅防守體系，不過兩閘嚟講，今季芝維爾同列卡度彭利拿嘅助攻力似乎更勝一籌。

李斯特城神奇奪冠嗰年，中場尼高路簡迪、真禾特同馬列斯「鐵三角」係關鍵人物，今季尼迪迪、泰利文斯同占士麥迪臣亦起到類似作用，或者個人能力上以「舊生」佔優，不過「新生」喺攻、守同創造力嘅整體發揮上絕不輸蝕。艾約斯佩雷斯、哈維班尼斯依家做嘅反擊綠葉角色，同岡崎慎司以及馬克艾拜頓喺15/16球季有類似效果。

可以講，李斯特城今季戰鬥力比15/16球季有過之而無不及，當年佢哋把握到豪門連環冧檔嘅機會一舉捧盃，今季又會唔會等到利物浦「自爆」呢？

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