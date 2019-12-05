【總結】湖人第2心臟　朗度終極進化

周四(5號)NBA常規賽，湖人作客以121比96大破爵士，成功錄得球會史上第4次作客10連勝成績，之前3次連贏10場作客發生在71/72球季、72/73球季及99/00球季，湖人在這3季均成功殺入總決賽，可說是一大吉兆。湖人今場除勒邦占士(20分、12助攻)及安東尼戴維斯(26分)繼續有上乘演出外，老將朗度亦貢獻14分、9籃板及12次助攻的「準三雙」成績，雖然已經33歲，但朗度已成為湖人的第2心臟。

朗度的能力向來有不少爭議，防守力弱及得分能力低一直受球迷詬病，不過他的助攻及組織能力無疑是聯盟頂級。今場過後，朗度在NBA累積7,037次助攻，超越柏加(7,036次)登上史上助攻王第17位，下個目標將是第16位的添夏達威(7,095次)。朗度季初缺陣時，勒邦占士獨力肩負組織重任，令「大帝」甚為吃力，朗度回歸不但令占士休息時，湖人仍有進攻組織者，就算兩人同時落場，占士亦有更大空間去組織或接應，令湖人進攻效率大大提升。

更加神奇的是，職業生涯3分命中率只得32%的朗度，今季充當「炮手」離奇準繩，上場對金塊3分起手2射全中，今場對爵士3射2中，今季3分命中率急升至50%，令湖人今季最急切需要的3分力量，突然得到最大補充，可說是意外收穫。

周四常規賽賽果

拓荒者 127:116 帝王

爵士 96:121 湖人

獨行俠 121:114 木狼

公牛 106:99 灰熊

雷霆 100:107 溜馬

鷹隊 118:130 籃網

塞爾特人 112:93 熱火

魔術 128:114 太陽

活塞 103:127 公鹿

黃蜂 106:91 勇士

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