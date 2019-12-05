【阿King】利物浦太屈機！派乜人踢都贏

利物浦喺打吡戰大炒愛華頓5:2，亦係佢哋今季英超最多入波嘅1場，但唔好以為紅軍好落力，其實佢哋只係半力出擊。

睇番利物浦今場正選陣容，有5位屬於副選，其中入波功臣之一嘅梳頓沙基利，更加已近3個月未上陣過，紅軍連後備兵源都着晒火，今季英超冠軍真係非佢哋莫屬。

利物浦已領先第2位李斯特城8分，高普可以放心採取大幅度輪換，以應付頻密賽程，包括周六(7日)晚對般尼茅夫，以及下周中歐聯生死戰鬥薩爾斯堡，今場出半隊副選鬥愛華頓，門將阿祖安卡斯迪路代替停賽嘅艾利臣比加。

中前場更加幾乎「面目全非」，占士米拿、梳頓沙基利、拉爾拉、奧歷治擔正，穆罕默德沙拿全場睇波，羅拔圖法明奴、佐敦軒達臣比賽後段先至上陣「鬆下筋骨」。

最令人驚喜係紅軍「攻擊B隊」，一樣火力十足，奧歷治梅開二度、梳頓沙基利都建功，呢位瑞士國腳自9月中歐聯對拿玻里之後就成為「倉底貨」，完全冇佢嘅位置，估唔到今場復出，立即入波，亦令高普手上多一個選擇，增加輪休彈性。

英超係長途賽，加上要兼顧歐聯，利物浦擁有強大後備力量，對於爭取囊括呢兩大錦標，極之關鍵。睇番歐洲列強之中，亦只有紅軍具備咁奢侈嘅人腳，今季真係畀佢哋玩晒。

利物浦今場正選陣容

13阿祖安卡斯迪路

66阿歷山大阿諾特 6洛夫雲 4華基爾雲迪積克 26安德魯羅拔臣

5韋拿杜姆 7占士米拿

23梳頓沙基利 20拉爾拉拿 10沙迪奧文尼

27奧歷治

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