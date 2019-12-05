【有片】麥巴比怪腳入波！證明點解咁值錢

周四(5日)凌晨法甲巴黎聖日耳門(PSG)主場以2:0擊敗南特，PSG巨星基利安麥巴比以一下怪腳入波，真係神乎其技，盡顯新世代球王本色，難怪皇馬對佢死纏唔放，力爭將呢位即將21歲嘅法國國腳收歸旗下。

今場踢到52分鐘，基利安麥巴比接應迪馬利亞右路傳中，由於波慢人快，佢身體衝得太前，結果情急智生，改用後腳勾入，對手門將拿方特估唔到佢有此一着，做唔切反應，睇住個波入網，PSG憑呢球打破缺口。

除咗基利安麥巴比射得靚之外，PSG整個攻勢組織亦好美妙，由尼馬策動，佢傳畀迪馬利亞快放，呢位阿根廷國腳用左腳腳面傳中，麥巴比怪腳入波，過程非常精彩。PSG「7+10+11」組合的確犀利。

不過，呢個組合可能明夏就會拆夥，因為基利安麥巴比無意續約，希望加盟皇馬，令自己事業更高一層樓。PSG知道難以留人，有傳會方願意出售麥巴比畀皇馬，但要求皇馬用現金再加巴西新星雲尼斯奧斯祖利亞，作為交易條件。

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