【有片】完美45分鐘！文尼英超最佳

輪換穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴，但如果陣中有沙迪奧文尼，又有乜好驚？利物浦英超主場大戰同市死敵愛華頓，文尼上半場貢獻完美45分鐘，先交出2個世界級助攻，之後自己策動，巧妙玩死伊禾比後疾走60碼、左腳妙射收死比克福特，難怪連美斯都話鍾意文尼，呢名塞內加爾國腳，肯定係目前英超最佳球員。

利物浦於12月之內要踢9場賽事，領隊高普於「默西塞德郡打吡戰」都冒險大輪換，收死沙拿同法明奴，留番真正王牌文尼落場搏殺。文尼上半場一個字「超晒班」，首先於中場附近，左腳傳過恰到好處嘅弧圈球，準確落於愛華頓守衞同門將中間，等奧歷治可以輕鬆接應打開紀錄。跟手佢於左路扣入中路，於禁區頂喺人叢當中妙傳，完全劏穿對手防線，造就梳頓沙基利走位射入。2個助攻都妙到毫巔，愛華頓於零犯錯下失2球，怪就只怪文尼太屈機。

之後到完半場前，文尼於己方三閘線附近，一個假身帶球巧妙避過伊禾比，連隨交前予阿歷山大阿諾特，之後全速前跑，於禁區外接應阿諾特橫傳、第一時間左腳彎入死角，為利物浦射成4:1，勁到如入無人之境。

文尼Fit到爆，戰鬥力極速上升，本季所有賽事已射入13球兼貢獻7個助攻，難怪早前美斯奪得第6個金球獎後，都要特登提文尼個名：「文尼只係排第4係個遺憾。今年係有好多好球員，所以選個人獎項係有好大難度。畀我揀會揀文尼得獎，我真係好鍾意佢。」

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