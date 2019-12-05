咁落去唔掂　摩連奴急斟全能中堅救亡

摩連奴成為熱刺領隊之後，一改過往「泊大巴」風格，並大踢進攻足球，但顧此失彼，雖然熱刺火力全開，但同時失波亦增加，今場英超1:2不敵曼聯之後，成為熱刺自2015年3月以來，首次連續4場比賽都失2球或以上。

摩連奴都知道問題嚴重，根據英國《太陽報》爆料，摩帥計劃喺下月轉會市場重開後，收購諾域治「全能中堅」賓葛菲特救亡，估計呢位21歲英格蘭新星身價為2500萬鎊。

熱刺2位後衞艾達韋列特、維頓漢將於明夏約滿，雖然「寸王」希望佢哋續約，但一日未簽字，都存在變數，所以摩連奴要做第二手準備斟賓葛菲特。

賓葛菲特年紀輕輕已經係諾域治必然正選，佢唔止可以踢中堅，仲勝任防守中場，多才多藝，啱晒摩連奴要求。最重要係佢身價唔貴，只係2500萬鎊。由於熱刺打算下月出售基斯甸艾歷臣，相信「寸王」有足夠資金可以收購賓葛菲特。

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