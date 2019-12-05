【！】15輪後　英超100%複製前季分數

命運嘅嘢真係冇得講，有時真係翹到冇人有。本季英超已戰畢15輪，利物浦以14勝1和成績續踞榜首，李斯特城、曼城、車路士今輪都順利贏波，繼續緊隨其後。對照番17/18年球季頭15輪成績，頭4球隊分數竟然同今季一模一樣，認真離奇！

17/18年球季，曼城於哥迪奧拿麾下所向無敵，頭20場僅於次輪打和過愛華頓，取得19勝1和成績，最後由頭帶到尾，以32勝4和2負共得100分奪標。

而當季15輪過後，排次席嘅係曼聯，當季摩連奴帶領紅魔表現不俗，同依家李城一樣取得11勝2和2負排第2，當季最終曼聯亦成英超亞軍。車路士2年頭15輪，同今季曼城同樣10勝2和3負；而利物浦2年前頭15輪8勝5和2負得29分排第4，分數同現時車路士一樣。當季車仔最後跌出前4，但利物浦就繼續硬淨以第4名衝過終點。

19/20英超頭15輪成績

1‧利物浦‧43分

2‧李斯特城‧35分

3‧曼城‧32分

4‧車路士‧29分

17/18英超頭15輪成績

1‧曼城‧43分

2‧曼聯‧35分

3‧車路士‧32分

4‧利物浦‧29分

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