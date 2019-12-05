菁英盃　傑志4比1搞掂香港飛馬

「菁英盃」A組分組賽周四（5日）於元朗大球場上演，由香港飛馬對傑志。傑志憑洛迪古斯和費蘭度包辦4個入球，以4比1擊敗有李藹軒一度追平的香港飛馬。

開賽不足1分鐘，傑志射手洛迪古斯接應隊友橫傳後撞射得手，替「藍鳥」先開紀錄。優勢僅維持了3分鐘，飛馬便由李藹軒近門建功扳平比數。8分鐘，飛馬差點再下一城，文迪斯與雷文迪「撞牆」後燙射，被郭劍橋接實。3分鐘後，傑志亦有機會再度領先，蘇沙接應直線後起腳斜出。29分鐘，文迪斯中路放冷箭高出，隨後傑志作出回應，惟鄭展龍和蘇沙的射門均無功而還。41分鐘，李藹軒接應佐佐木周傳送後轉身抽射，惜僅吿高出，雙方半場各一言和。

易邊後，52分鐘文迪斯直射罰球被郭劍橋撲出。5分鐘後，這位阿根廷中場重施故技，惜同樣被郭劍橋拒諸門外。58分鐘，傑志中堅艾里奧與飛馬中場大衛拉菲爾碰撞，前者經治療後，一度繼續作賽。2分鐘後，飛馬再受打擊，洛迪古斯沿左路快放後窄位射入，為傑志再次取得領先優勢。65分鐘，艾里奧終需退下火線，並由黃洋入替。飛馬並未有放棄，76分鐘文迪斯遠射僅越楣而過。81分鐘，後備上陣的費蘭度橫傳，洛迪古斯撞射中楣。3分鐘後，費蘭度憑一己之力抽射入網，助「藍鳥」拉開比數。85分鐘，飛馬差點追近比數，查理士傳中，陳肇麒控定再轉身抽射，被郭劍橋撲出再接實。補時階段，基爾頓右路斬中，費蘭度衝頂得手，最終傑志以4比1擊敗飛馬，取得「菁英盃」首場勝仗，賽後雙方排名不變。

今仗為「藍鳥」梅開二度的洛迪古斯賽後表示，儘管球隊今季季初的賽果並不理想，但從今仗所見一眾球員十分團結，並相信球隊經已重返正軌，他笑說自己幾乎可以上演帽子戲法，但也對兩球進帳感到高興，其中首個入球亦應該是他職業生涯最快射入的一球。

至於香港飛馬入球功臣李藹軒指自己4日前在對陣東方龍獅的聯賽中錯失扳平機會，心情差了數天，不斷反省如何增強把握力，今仗雖然取得入球，但不會忘記自己當天的失誤。相比去季效力佳聯元朗，李藹軒今季早了不少取得「開齋波」，他坦言今季自己體能進步了許多，同時感激教練給予機會在聯賽上陣。