無敵利物浦　一場勝仗狂破紀錄！

利物浦於英超快車迎來「默西塞德郡打吡戰」，雖然收起穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、佐敦軒達臣，鋼門艾利臣比加又停賽，但依然以5:2大炒同市死敵愛華頓，除以8分優勢領先次席李斯特城續踞榜首外，更造出多項紀錄，當中包括連續32場英超不敗，破咗隊史最長不敗紀錄。

利物浦對上1次於聯賽輸波，已經係今年1月作客不敵曼城1:2，之後32場聯賽取得27勝5和，打破87年5月至88年3月期間保持嘅31場不敗紀錄，而下場紅軍將作客般尼茅夫，可望延長不敗走勢。

另外領隊高普今戰亦迎來第100場英超勝仗，呢名德國名帥，僅用159場就得到英超百勝，係英超史上第2快紀錄，比費格遜（162場）、雲格（179場）同賓尼迪斯（181場）更快，但就始終輸畀摩連奴，寸王只係用咗142場就搞掂。

右閘阿歷山大阿諾特，繼上場英超助攻梅開二度後，今鬥愛華頓亦有助攻斬獲，自上季計起阿諾特已經收鑊18個聯賽助攻（其中15個來自2019年）冠絕英超，以一個右閘嚟講數字堅誇張。

此外奧歷治係愛華頓剋星，今仗佢梅開二度成贏波功臣，而佢原來已5次射破愛華頓大門，僅比謝拉特（9球）同科拿（6球）少。而利物浦近18次對愛華頓保持不敗（8勝10和），係紅軍對單一球隊於英超上最長不敗走勢。

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