菁英盃　冠忠南區佳聯元朗「冷」戰爭榜首

「菁英盃」B組分組賽周五(6日)晚8時於小西灣運動場舉行，由榜首冠忠南區火併排第2的佳聯元朗。前者為拉開領先優勢必火力全開，後者為搶榜首亦不容有失，相信在寒冷天氣下，兩隊會為球迷送上一場熱血沸騰的比賽！

分組賽兩連勝的冠忠南區出線形勢稍佔上風，今仗面對佳聯元朗實屬「榜首大戰」，主教練鄭兆聰（Ricky）坦言球隊未有刻意訂立出線目標，但期望球員全力以赴，踢好每場比賽！

球隊戰畢今仗後，要待明年元旦才有賽事，Ricky透露今場將精銳盡出：「我諗唔需要輪換，因為我哋踢完今場短期內都冇比賽，所以會用晒啲主力。至於嗰3個年輕球員限額，由於年輕球員喺超聯少參與，所以睇吓邊個狀態好啲就決定出邊個。備戰方面，一班助教都落咗好多功夫，希望我哋今場可以踢出水準！」人腳方面，冠忠南區中堅列文刑滿復出，為球隊增添爭勝本錢！

暫居B組次席的佳聯元朗，上仗於聯賽戰至補時階段遭標準流浪以4比4逼和，隊長兼助教法比奥（Fabio）強調球隊要加強防守︰「我認為球隊喺進攻方面有好大嘅進步，但同時亦缺乏防守意識，如果防守方面唔改善，就無可能贏到波。」

「Fabio」亦希望球員今仗能贏波，來仗聯賽對愉園前回復信心︰「今次對我哋嚟講，係一個好好嘅考驗，相比其他球隊，南區攻門次數比較少，但佢哋嘅前線球員埋門好有效率，所以我哋唔止90分鐘內要保持集中，完場鳴笛前一刻都唔能夠鬆懈，今季經常都喺完場前失守導致輸波或和波，因此要特別留意。」傷兵方面，佳聯元朗有基斯、羅振庭及鄭璟昊倦勤。