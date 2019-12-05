港馬術隊揚威亞洲　林立信個人團體摘兩銀

馬會馬術隊揚威亞洲錦標賽！馬會馬術隊騎手林立信於周四（5日），在泰國芭堤雅舉行的首屆國際馬聯亞洲錦標賽，為香港奪得一面馬術三項賽個人賽銀牌。同時，由馬會馬術隊騎手林立信、何苑欣、何誕華及蘇昱軒組成的三項賽團隊，亦奪得馬術三項賽團隊銀牌。

馬術三項賽結合了盛裝舞步賽﹑越野障礙賽及場地障礙賽三個比賽項目。林立信 (夥拍馬匹：馬會至誠) 表現出色，經過三日比賽後，最終在九名參賽騎手中，以總罰分40勇奪個人賽銀牌；金牌得主是泰國騎手Arinadtha Chavatanont，總罰分為31.8。馬會馬術隊亦以總罰分178.9的成績取得團體賽銀牌。林立信表示：「相當榮幸能夠在首屆亞洲錦標賽取得獎牌，我的拍檔馬匹『馬會至誠』是一匹非常優秀的比賽馬。要感謝馬會的支持，特別是在賽事準備及比賽期間，為我們提供支援的專業團隊。」

馬會馬術隊成員何苑欣及何誕華是2014年亞運會的馬術三項賽團體賽銅牌得主，二人對於能在此亞洲大型比賽獲獎表示興奮。兩年前在泰國芭提雅亞洲錦標賽三項個人賽奪得銅牌的小將蘇昱軒，對於在同一場地再次奪獎表示難能可貴。