利物浦公布世冠盃名單　強陣出擊

利物浦現於英超領先，12月中仲要兼顧世冠盃同英聯盃，賽程頻密到插針都唔入，其中世冠盃同英聯盃仲要撞期，不過用腳趾頭都諗到，參加世冠盃機會唔多，紅軍當然以爭奪世冠盃為主，決定強陣出擊。

利物浦公布出征今屆世冠盃23人名單，除咗祖爾麥迪比及法賓奴泰華利斯兩名傷兵無法隨隊，其餘主力都到齊，作為種子隊嘅利物浦喺世冠盃將會打兩場，首場4強賽事於12月18日，順利過關後就會打決賽。

至於同日英聯盃8強利物浦作客阿士東維拉場波點算？主力都去晒世冠盃，英聯盃可能會派一批大家甚少見甚至從未見過嘅球員亮相。

利物浦世冠盃名單：

門將:艾利臣比加、阿祖安卡斯迪路、朗拿根

後衞:華基爾雲迪積克、路夫雲、祖高美斯、阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣、尼高威廉斯

中場:韋拿杜姆、占士米拿、拿比基達、佐敦軒達臣、拉爾拉拿、阿歷士張伯倫、梳頓沙基利、居迪斯鍾斯

前鋒:羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、利安比維斯達、奧歷治、哈維艾利洛

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。