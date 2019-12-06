龍格保主場首騷甩轆　阿仙奴寫42年最差成績

阿仙奴辭退艾美利，暫由看守領隊龍格保領軍，似乎幫唔到球隊，繼上仗作客逼和諾域治之後，阿仙奴周五(6日)凌晨返主場迎戰另一護級隊白禮頓，更以1比2輸波，連續9場比賽未能贏波，係自1977年3月以來、近42年阿仙奴最長不勝走勢。龍格保首次主場領軍就吃敗仗，阿仙奴之後點算？

換領隊後，阿仙奴弱勢持續，今仗主場出擊更係攻不銳守不穩，客軍白禮頓賽前排16位，今仗在酋長球場竟錄得20射9中，控球比例更達到51%，比阿仙奴仲要多，因此今能夠贏波全取3分非常合理。

開賽36分鐘阿仙奴失守，白禮頓右路角球，阿仙奴門前9名球員回防仍然一片大亂，阿當韋斯達亂軍中12碼點篤射破網，白禮頓領先1比0。完半場前阿仙奴反攻，奧巴美揚右路傳中，祖爾韋洛克頭槌攻門被擋出，半場阿仙奴落後0比1。

下半場50分鐘阿仙奴靠角球扳平，奧斯爾右路角球傳中，拿卡錫迪前柱頭槌迎頂，皮球拋物線直飛遠柱入網，追成1比1，63分鐘大衛雷斯一度為阿仙奴攻破對方大門，可惜翻睇VAR越位在先，食咗鋪詐胡。

戰至80分鐘，白禮頓一次攻勢攞阿仙奴命，阿倫穆爾左路傳中，大衛雷斯失位，被馬奧比搶點頭槌頂成2比1，末段加比爾馬天尼利及尼高拉斯比比各有一次攻門機會，但都未能扳平，最終白禮頓贏2比1，全取3分後以18分升上13位，阿仙奴繼續積19分排第10，而且聯賽連盃賽9場未贏過，前景令人擔憂。

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