【法甲】里昂食老本有穩健回報

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。周五深夜有場法甲獨腳戲，由尼姆主場迎戰里昂，老牌勁旅里昂今季表現反覆，暫時排名第10，近5場只得2勝3和，確實令不少投資者卻步。

不過，主隊尼姆實力卻更差，現時排名19位，近4場賽事只得1和3負，處於降班危機竟然缺乏動力，最重要是里昂近3次與尼姆交手竟然錄得全勝，始終內部實力雄厚，經驗充足，今場捧客勝應可得到穩健回報。

直播表

周五4:30pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 漢堡 Vs 海登咸

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 法蘭克福 Vs 哈化柏林

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 羅馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六3:45am 法甲 尼姆 Vs 里昂

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 馬德里體育會

Now 632

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