【賽後解碼】救災！阿仙奴下任領隊必要條件

當阿仙奴前季連續第2年失去前4位置，「雲格Out」嘅呼聲終於得到回應；經歷艾美利1年幾嘅執教後，「兵工廠」行前一步再退後兩步；到龍格保出任看守領隊，頭2場面對弱旅諾域治同白禮頓只得1和1負成績，阿迷會唔會開始懷念雲格嘅日子？即使係雲格臨走前嘅「恥辱」歲月，阿仙奴都踢出一定嘅進攻風格，對住弱旅都仲有「大蝦細」嘅霸氣。

阿仙奴依家最大問題係「死因不明」，球隊有質素嘅球員同新星唔少，球員前仆後繼嘅表現亦並係想「煮死」領隊，但踢出嚟就係毫無組織、攻守都唔掂。龍格保執教後，信心、信任嘅危機似乎並未解決，一個「唔知教幾耐」嘅領隊可以點樣打救一艘沉船？而且沉得愈耐，之後打救嘅難度就愈大，阿仙奴搵新帥係刻不容緩。

要挽救差唔多完全崩潰嘅「兵工廠」，下任領隊一定要具備權威性，傳聞中嘅阿里基、普捷天奴、賓尼迪斯或者安察洛堤都係有無上權威嘅領隊，對重建球隊信心同士氣有好大幫助，而且改革嘅說服力亦會更強。阿迪達同韋拉呢類「新鮮人」可能會有嶄新理念，但似乎唔適合已經支離破碎嘅「兵工廠」。

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