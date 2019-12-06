【東體爭議】奧斯爾扯晒火！應該怪邊個？

阿仙奴主場1比2恥辱性輸畀白禮頓，繼續正選上陣嘅奧斯爾同唔少球員一樣全無表現，雖然拿卡錫迪曾一度為阿仙奴追平，但之後大衞雷斯慘食詐胡，跟手仲要畀對手入多1球。當球隊落後緊、去到完場之前，首席射手兼隊長奧巴美揚，竟然無啦啦走咗去廁所，球隊突然要打少個，當時仲要拿卡錫迪已被換走，兵工廠要踢「無鋒陣」，令球迷嬲到喺網上狂插。

延伸閱讀：

【落後緊呀！網民怒插奧巴美揚離場痾尿】

球隊最終輸1:2，連盃賽已經9場賽事贏唔到，係自1977年3月以來、近42年阿仙奴最長不勝走勢。完場奧斯爾情緒激動，向住場邊火爆大叫大鬧，要小將古安杜斯走去壓住佢團怒火。奧斯爾鬧緊邊個就眾說紛紜，有指佢不斷嗌住「Laca」，目標係係拿卡錫迪，更加似嘅係「Sacker」，即係阿仙奴暫代助教梅迪薩卡，呢位奧斯爾嘅昔日國家隊戰友正正就企喺佢前方。

奧斯爾怨緊拿卡錫迪定係梅迪薩卡並唔重要，因為佢更應該怨自己唔爭氣，季初被打入冷宮，唔少球迷都戥佢唔抵，但近期連場正選亦未見突出表現，球隊戰績同表現更加每況愈下，佢復任正選嘅6場聯賽，阿仙奴係4和2負。奧斯爾錯失埋呢次機會，唔知仲會唔會再有下一次。

延伸閱讀：

【落後緊呀！網民怒插奧巴美揚離場痾尿】

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。