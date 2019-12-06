【爆炸性醜聞】淫亂3P偷拍　西甲3星勢入獄

西甲球壇爆出荒唐性醜聞，伊巴前鋒沙治安列治、利雲特後防安東尼奧隆拿以及阿爾巴塞特中場艾迪施維斯達，因為捲入雜交偷拍事件，日前上庭接受審訊，檢察官已要求重罰3人監禁2年至5年，一旦罪成入獄，3位球星嘅足球生涯可以話玩完。

案件發生喺2016年4月，嗰陣3位被告球員都係效力西甲嘅伊巴，安東尼奧隆拿、沙治安列治當時同一位女子進行3P雜交，艾迪施維斯達就喺女事主不知情下偷拍，事後呢段影片更加被「派通街」，安東尼奧隆拿同沙治安列治隨即公開道歉：「對呢段片被擺上網，我哋覺得好抱歉。想強調一點，就係呢次性愛行為，係3個成年人你情我願底下發生，完全冇強迫成份，而且係我哋3個嘅私生活，片段並唔適合被公開。」

女事主當然唔肯善罷干休，呢單官司近日正式提堂，3位球員面對侵害私隱等多條罪名，檢察官認為案情嚴重，要求對3人判以最高刑罰，包括判安東尼奧隆拿同沙治安列治監禁5年，以及罰拍攝嘅艾迪施維斯達監禁2年。安東尼奧隆拿曾經效力英超球會阿士東維拉，今季被外借去華歷簡奴。

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