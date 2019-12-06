【總結】撐你！八村壘挑戰新人王寶座

周五(6號)NBA常規賽，巫師主場以119比113擊敗76人，主隊今場有3位球星得分超過20分，其中日本混血新星八村壘最搶鏡，面對76人「屈機中鋒」艾賓特下仍攻入全隊最高27分兼有7個籃板。在「狀元」錫安威廉臣仍未上陣，加上其他新秀未見特別突出下，八村壘隨時有機會挑戰「新人王」寶座。

在選秀大會以第9順位被巫師選中的大前鋒八村壘，季初表現一直保持平穩，近期在中鋒湯馬士拜仁受傷下，八村壘客串中鋒更愈戰愈勇，繼今個星期初對快艇獨取30分後，今場對76人要應付艾賓特及賀福特兩大星級內線，不但防守做足本份，進攻上亦有18射11中轟入27分，艾賓特全場更出現8次Turnover。

「亞洲之光」八村壘近期人氣急升，日本棒球巨星大谷翔平以及網球女將大坂直美最近都先後到場為他打氣。事實上，今季NBA新秀未見有特別出色球員，只有灰熊控衞莫蘭及紐約人的巴列特數據較亮麗，若果「狀元」錫安威廉臣復出後未能打出預期般的水平，八村壘或有機會爭逐最佳新人獎項。

周五常規賽戰果

巫師 119:113 76人

速龍 109:119 火箭

紐約人 92:129 金塊

塘鵝 132:139* 太陽

*為加時賽果

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