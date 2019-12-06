馬體會準備炒領隊　阿仙奴必搶施蒙尼！

正所謂柳暗花明又一村，不斷沉淪嘅阿仙奴或者已見到曙光，因為兵工廠有機會搵施蒙尼帶隊！過去6年，呢位阿根廷籍教頭曾經帶隊2度殺入歐聯決賽，又捧過西甲冠軍，CV靚仔到不得了，再加上施蒙尼出名軍紀嚴明，可以訓練到班波由少爺兵變鬥士，可以話啱晒依家積弱嘅阿仙奴。

施蒙尼自11年帶領馬體會後，「床單兵團」戰鬥力直線上升，雖然球星唔多，但成班波實而不華，個個落到場如狼似虎，前仆後繼不斷搶截，令到對手有氣冇掟抖，呢個全場緊迫嘅戰術，於施蒙尼手上可謂發揮到極致，於聯賽曾經打到皇馬同巴塞措手不及，13年勇奪西甲冠軍，12、18年捧走歐霸盃錦標，14、16年又殺入歐聯決賽，可惜2次都不敵皇馬飲恨而回。

本季馬體會走咗基沙文，雖然用過億歐元簽入金童祖奧菲歷斯，但球隊聯賽15仗僅得6勝7和2負成績，目前排喺第6，有傳馬體會高層已對施蒙尼失去信心準備換帥。當日雲格離開阿仙奴，已傳出兵工廠想撬施蒙尼，但後者當時帥位穩陣，但依家時移世易，如果施蒙尼被炒，好大機會去到英超搵食。阿仙奴於龍格保上任後2場都贏唔到，相信高層會吼實施蒙尼去向，一有機會就出手斟人。

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