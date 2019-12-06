【有片】旁證舉旗射咗先啦 VAR幫到你！

尋晚深夜英超除咗有阿仙奴輸波之外，排喺前列、本季表現出色嘅錫菲聯，亦於主場半爆冷吞紐卡素2蛋全失3分。今場勝負關鍵發生喺下半場，當時紐記後半場大腳斬前，疑似企喺越位位置嘅安祖卡路爾頭槌二傳，當時旁證舉旗示意越位。中場舒維爾雖然睇到舉旗，但依然帶個波上前起腳射入。到VAR翻睇相關情況時，就推翻旁證決定判入球有效。

引入咗VAR後，場波就唔係得球證同旁證話事，舒維爾就深深明白呢個道理，所以得到機會之後，就唔會放過任何入波嘅機會，有理冇理射入先算。相反當卡路爾頂波之後，錫菲聯球員淨係掛住舉手，跟手睇到旁證舉旗仲放棄返後追波，連門將甸恩軒達臣，都只係咁易伸一伸腳攔舒維爾嘅射門。到最後VAR判冇越位嗰陣，成班紐卡素球員都勁開心，相反錫菲聯死晒狗，但就真係與人無尤。

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