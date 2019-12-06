【有片】VVD小學雞茅招　搞掂愛華頓！

爭些少奪得金球獎、目前公認為全球其中1個最佳後衞，華基爾雲迪積克嘅防守功夫梗係一流。無論係速度、頭槌、路數、腳下功夫，VVD都可謂一等一。但再犀利嘅中堅，唔代表唔會用小學雞技術防守，啱啱英超鬥愛華頓，原來VVD就用咗嗱渣招去令對手射唔入---喺對手耳邊大叫！

喺個人能力上，VVD近乎完美，但無可能百分百防得住對手進攻，就好似呢球咁，當時愛華頓打反擊，前鋒摩斯堅恩於VVD同洛夫雲中間突入，VVD當時已經失晒位追無可追，就算攔截力幾強都出唔到腳，咁就唯有出茅招啦。

當堅恩攞定推順起腳之際，VVD吼準機會突然大聲一喝，堅恩隨即一射柱邊出界。佢射唔入同VVD咁樣大叫有冇關係，其實無從稽考，但事實上咁樣係犯規。球例注明「喺比賽當中通過口頭言語分散對手注意力」屬犯規行為，當然球證好少吹罰啦。

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