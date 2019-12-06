青少年體記大招募！JSR做好體育

由香港賽馬會主辦、東華三院協辦的「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」，致力為青少年提供體育記者培訓、實習及入行機會，一直獲得傳媒界、體育界、教育界及各專業團體合作夥伴的信任和支持。隨着第八屆計劃開始公開招募，日前馬會特意舉行午宴，向一眾合作夥伴簡介計劃的新去向。

今屆計劃獲得更豐富的學習資源，多達21個機構攜手合作，其中新拍檔Now Sport 將會為表現優秀的學員提供實習機會，香港電競總會亦會提供電競課堂體驗，讓學員深入了解電競運動。

同時，今屆增設延伸項目「JSR做好體育」，以舊生帶領新一屆學弟妹採訪拍攝，體現薪火相傳的精神。隨着計劃愈趨成熟，計劃負責人李德能期望透過計劃加強年輕人在任何領域的發展，體現「親身經歷，勇敢嘗試」：「希望學員帶著好奇心、信心及決心參加計劃，過程中難免有不同挑戰，透過計劃改善自己不足，成就更好的自己。」

除了有資深傳媒人擔任導師講授課程，部分學員將有機會到海外採訪，表現優秀的學員更會獲推薦到本地體育傳媒機構作實習。心動不如行動，想嘗試體驗體育記者工作的17至25歲青少年，歡迎出席「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」公眾簡介會，了解計劃詳情：

日期：2020年1月11日 (星期六)

時間：下午四時正至六時正

地點：東華學院 - 九龍旺角山東街98號B座801室(鍾秦蘭鳳大樓)

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