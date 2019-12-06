盧卡古鬥史摩寧！變成種族歧視

周六(7日)凌晨將上演意甲大戰，國際米蘭主場對羅馬，今場焦點一定係兩位前曼聯球員交鋒，國米射手盧卡古火併羅馬中堅基斯史摩寧。本身已經噱頭十足，《羅馬體育報》仲火上加油，以「黑色星期五」為大標題，報道今場波，惹起種族歧視爭議。

今場波開賽時間係當地時間星期五(6日)，盧卡古同基斯史摩寧都係黑人球員，似有影射2人膚色之嫌，加上意甲種族歧視問題一向非常嚴重，早前巴洛迪利比賽期間，被球迷種族歧視，佢憤而將個波省向觀眾席。

《羅馬體育報》仲唔識避嫌，大大個標題「黑色星期五」配上盧卡古同基斯史摩寧相片，視種族歧視如無物，結果引起各大球會批評，羅馬、國際米蘭、AC米蘭、費倫天拿都譴責種族歧視行為。

羅馬同AC米蘭更加禁止《羅馬體育報》記者進入球會訓練基地，兩軍球員亦唔會接受該報採訪，直至年底。今次風波令到盧卡古同基斯史摩寧屆時碰頭，更加受關注。

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