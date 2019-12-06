生日被小丁淘汰　奧蘇：好彩唔係輸6蛋

爭取成為八冠王的「火箭」奧蘇里雲，周四晚在自己44歲生日天，與中國球星丁俊暉激戰後以4比6被淘汰，緣盡今屆英國錦標賽，並宣告衞冕失敗。

奧蘇對小丁這樣對決，吸引不少球迷留意，小丁開局已經領先4比1，雖然奧蘇里雲隨後起迫，先後打出一cue77、104及124度追成平手，但小丁再多贏兩局將火箭淘汰，躋身8強，將與梁文搏上演「中國內訌」。

「坦白講，我對自己的表現都算滿意，能夠贏到4局，我以為在自己的生日要輸1比6或0比6，丁今天由頭到尾都打得很好。觀眾相當熱情，真是抱歉我輸了，但要恭喜丁俊暉。」小丁與奧蘇連同今仗比賽已碰頭9次，這是小丁第二次擊敗火箭。

小丁賽後坦言贏得一場很重要的比賽：「奧蘇里雲的表現相當出色，這是我一場重大的勝仗，我很開心，我知道自己已重回正軌。」隨着奧蘇的出局，亦意味着世界前四包括卓林普、威廉斯及羅拔臣都緣盡今屆賽事，而前世界一哥沙比亦以5比6不敵史提芬斯，16強出局。

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