香港隊　麥柏倫︰期望球隊不斷進步！

將於下周日（8日）出發前往南韓釜山參與東亞足球錦標賽決賽周的香港代表隊，周五（6日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行公布決選名單後的首課操練，港隊主教練麥柏倫則表示，期望一眾港腳能夠在賽事中不斷成長及進步。

由於冠忠南區及富力R&F今個周末仍有菁英盃及港超賽事要應付，故球隊23人大軍之中分別有效力該兩隊的謝德謙、陳肇鈞、夏志明、梁諾恆、基奥雲尼及羅拔圖共6位球員缺席。

港隊主教練麥柏倫透露，羅素及艾力士兩位中超入籍兵分別因個人理由退隊，而於周四晚（5日）因傷退下火線的艾里奥則無大礙，不過「Mixu」亦強調陣中每位成員均有上陣機會，並希望港隊能夠在面對中日韓等對手的同時，能夠不斷求進︰「我哋會持住開放態度去迎接今屆嘅比賽，我知道上屆出賽有對手（南韓）炒過我哋五蛋，不過我哋盡全力去爭取最佳嘅成績。不得不讚一班球員，佢哋吸收資訊得好快，喺今個秋天亦逐漸有進步，希望球隊可以做好防守，並且喺控球嘅時候為對手帶來威脅。我希望球隊能夠不斷進步，我哋唔係一支好出色或者踢法悅目嘅球隊，亦太過容易失去控球權，喺防守方面有好大進步空間，不過我哋每一次比賽都有進步。港隊明年嘅世界盃外圍賽賽事，同我哋今次東亞盃所面臨嘅挑戰好相似，其中作客伊朗同巴林一定唔易應付，對手有一班好球員，但當你面對住一啲高質素嘅對手，就自然有機會進步。」

儘管今屆決賽周的參賽隊伍並沒有外流歐洲等頂級球員在陣，但「Mixu」並不認為港隊會因此而有優勢，寄語球員先做好自己本份︰「對手嘅成員都係來自佢哋當地具競爭力嘅聯賽，就算係年輕球員缺乏國際賽經驗都好，都必定會好渴望以表現嚟證明自己，佢哋被徵召入國家隊，就一定有佢嘅原因。無論對手有邊個在陣都好，都會有一定嘅質素。」