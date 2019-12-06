香港隊　葉鴻輝︰期望球員享受鬥中日韓

香港代表隊相隔接近10年後再次出戰「東亞足球錦標賽決賽周」，雖然當年港隊陣容當中，仍有不少成員現時仍活躍於本地球圈或現役球員，但數到今屆將會赴南韓斧山出戰決賽周的球員，就僅餘門將葉鴻輝一人。

今屆在相隔多年後再以「大師兄」身份出賽，「阿輝」笑言自己感覺老了很多，回想起當時自己19歲首次代表港隊便要對日本隊，他寄語隊友們珍惜今次難得的機會：我諗最重要都係成班球員去享受同珍惜決賽周呢個機會，對上一次參加決賽周都差唔多10年前，始終都可以喺一個有競爭力嘅比賽亮相，希望每個球員落到場都可以好好享受今次比賽。不過今次同當年有啲分別，3隊都冇最頂尖嗰班外流球員在陣，冇得感受世界級球員嘅能力去到邊度，否則年青球員個得著會更加大。咁多年後再次參加呢個比賽，自己都感到好興奮，當時自己喺香港隊仲喺一個起步點，今屆再參加番都有個特別意義喺度。」

對於自己繼4年前兩度零封中國隊後再遇這隊老對手，「阿輝」則表示以平常心看待，並指無論中日韓3隊派出甚麼陣容，絕不會是容易應付的賽事︰「上次對中國隊有咁大回響，係因為一啲球場外嘅嘢影響到，今次都係當一場普通比賽咁踢，無論中日韓邊隊對手都好，我哋都係抱住同一個心態去面對。今次決賽周，始終3隊選得出嘅都係國家隊，咁難得可以喺十零日內咁短時間對晒3隊咁強嘅對手，都係一個好寶貴嘅經驗。」