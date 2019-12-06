【人物誌】國米外借神鋒！追平尼馬紀錄

國際米蘭今季2位前鋒盧卡古、拿達路馬天尼斯表現光芒四射，但其實球隊仲有1位神鋒外被借，而且演出亦非常搶鏡，就係巴西射手加比爾巴保沙。

呢位23歲前鋒今年1月以外借身份由國米轉投法林明高，佢唔止協助法林明高奪得巴甲冠軍，而且今年已經為球會於各項賽事射入43球，追平尼馬於2012年為山度士嘅入球數字，成為巴西球壇近10年「年度」入球最多嘅球員之一。

由於法林明高今年仲有1場巴甲及世冠盃賽事，換言之，加比爾巴保沙單年入球數字，好大機會超越當年嘅尼馬。

加比爾巴保沙於2013至16年效力山度士，屬於巴西奪得2016年奧運男足金牌嘅主力，被認為潛力更勝喺彭美拉斯出道嘅奧運隊友加比爾捷西斯。

不過，加比爾巴保沙2016年夏天加盟國米後不獲重用，該季意甲只上陣9次入1球，翌季被外借去賓菲加，仍然冇料到。至直上季巴甲重返山度士先至翻生，於聯賽入18球，今季被外借去法林明高，表現更上一層樓，仲奪得巴甲冠軍。

照計加比爾巴保沙演出咁醒神，國米應該收番佢自用，不過國米現時鋒線人腳齊整，干地對佢興趣不大，加比爾巴保沙亦唔想重返國米浪費時間，步前輩阿祖安奴後塵，好可能選擇離開國米。

事實上，加比爾巴保沙同國米嘅合約將於2021年屆滿，由於時間無多，國米好可能下月轉會市場重開之後出售加比爾巴保沙，勢必又引來一場爭奪戰。

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