車仔消禁買令　下月1.5億豪購2英天才！

車路士陣營傳來天大好消息，球會已上訴成功，由原本被禁買2個轉會窗變為1個，換句話說車仔可以喺嚟緊1月豪使買人！

國際足協剛於瑞士決定對車仔減刑，亦將其罰款減到30萬鎊左右，但最重要係領隊林柏特，可於下月引入前鋒、翼鋒、左閘同中堅，英媒估計預算將高達1.5億鎊，車仔將力斟查頓辛祖、韋費特沙夏同芝維爾等大將。

上年車仔因違規簽年輕球員，最終被罰2個轉會窗唔准買人，而且亦被罰46萬鎊，間接促成並無英超經驗嘅林柏特上任成球會主帥。雖然於剛過去夏天未能收購球員，但球隊卻因禍得福，林伯重用年輕球員如譚美阿巴謙、美臣蒙特同湯姆利等，效果出乎意料咁好，目前高踞英超第4位。

林伯用4個月打好車仔年輕化基礎，依家仲可以買人，當然係利好消息。據英媒透露，因為球隊殺入本屆歐聯，以及又賣走夏薩特及艾華路莫拉達等高價球星，故預計林伯可以動用嘅買人資金將高達1.5億鎊。

據知車仔將會力斟前鋒、翼鋒、左閘同中堅，里昂前鋒穆沙迪比利、水晶宮翼鋒韋費特沙夏、多蒙特年輕英格蘭國腳查頓辛祖都係車仔重點斟介球員。此外李斯特城本季踢到曉飛嘅左閘芝維爾，林伯亦都好想收歸旗下代替馬高斯阿朗素。此外般尼茅夫嘅荷蘭中堅尼敦艾基，車仔亦可以用4000萬鎊回購。

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