足球無界限　山sir：我同學員乜都傾

車路士足球學校（香港）與基督教懷智服務處籌辦的「懷智40週年足球同樂日」，今日（6日）在天水圍天業路公園圓滿舉行，車路士足球學校營運總裁、前「香港先生」山度士亦有出席活動，更與一眾教練組隊比賽，和參加活動的學員打成一片，氣氛樂也融融。

車路士足球學校（香港）和基督教懷智服務處從2017年起合作，透過足球體驗遊戲及七人共融賽，讓智障及殘疾人士體驗足球運動的樂趣，發揮團隊合作精神。「山Sir」表示學校以服務社會為本，榮幸能夠再有機會協辦活動，今年加入更多教練和訓練活動，為學員做好準備，應付比賽，「學校之前沒有接觸過特殊需要的小朋友，今年除了有同樂日外，我們還有每月訓練日，學員在足球技術有進步外，教練們都慢慢熟習教授特殊需要學員的方法，很高興能夠與他們用足球交流，有學員更說一會兒要和我交換Facebook！」他指一眾教練與學員亦師亦友，沒有隔閡，連家裡的大小事都會傾談。

除了球技上的進步，基督教懷智服務處督導主任李端怡（Donna）指學員參加足球訓練後，在品格方面亦有所改變，「我們有一患自閉症的學員卓惺，未接觸足球前他的脾氣不是太好，而且比較自我中心，但經過訓練後，願意與人合作和分享，情緒亦較以前穩定。」Donna喜見學員因運動為身心帶來良好改變。而被「山Sir」大讚好波的學員「𧙗成」在比賽中表現活躍，更在全日比賽累積射入4球，他表示自己因活動而接受正式訓練，盼在日後有更多比賽機會，分享足球的樂趣。

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