有金落袋！香港首奪馬術亞錦賽場地障礙賽

代表香港的馬會馬術隊騎手鄭文傑、賴楨敏、林立信和梁巧羚，今日（12月6日）在泰國芭堤雅舉行的首屆國際馬聯亞洲錦標賽，奪得場地障礙賽團體賽金牌，為港爭光。這是繼昨日的兩面三項賽賽事銀牌後，香港馬術隊在本屆亞洲錦標賽的第三面獎牌，更是香港歷史性首次奪得場地障礙賽團體金牌。

馬術場地障礙賽團體賽賽事於星期三（12月４日）展開，共有六支隊伍參加。四名代表香港出賽的馬會馬術隊騎手表現出色，於第二日比賽後，以18.55罰分的成績昂首進入今日的決賽。團隊在今日的決賽繼續出色表現，馬會馬術隊成員林立信、梁巧羚及鄭文傑分別做出「零罰分」，團體賽計算成績最好的三名騎手，香港隊以進入決賽的18.55罰分勇奪場地障礙賽團體賽金牌，力壓銀牌的菲律賓代表(罰分：45.15)及銅牌的科威特團隊 (罰分：45.36)。

一眾馬會馬術隊隊員都對奪牌表示興奮，昨天已在三項賽團體賽及個人賽奪銀的林立信代表團隊表示：「我們感到非常榮幸，能夠在首屆亞洲錦標賽奪得金牌，要特別感謝馬會一直對馬術的支持，令我們夢想成真。」

繼2010年亞運後再奪另一面亞洲場地障礙賽團體賽獎牌，鄭文傑、賴楨敏和林立信相當高興。連續兩日於比賽取得「零罰分」的鄭文傑表示：「衷心感謝馬會一眾專業團隊對我們的支援，包括教練、獸醫、釘甲匠和物理治療師。團隊用心指導我們，盡心盡力保持騎手和馬匹的狀態。」同樣取得兩輪「零罰分」的梁巧羚，是團隊中首次奪得場地障礙賽團體賽獎牌，她興奮表示樂與團隊分享成果。

香港共派出七位騎手參與是次賽事，出戰三項賽及場地障礙賽兩個馬術比賽項目；香港隊的領隊是馬會馬術事務高級經理龐雅雯，馬會並透過「香港馬術精英計劃」，派出培訓經理、教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠及物理治療師等專業人員隨隊到芭堤雅，為騎手及馬匹提供各方面的專業支援。

首屆國際馬聯亞洲錦標賽於2019年12月1日至8日在泰國芭堤雅馬球及馬術俱樂部 (Thai Polo & Equestrian Club) 舉行，是亞洲區內規模僅次於亞運會的大型馬術運動會，亦是區內首個涵蓋三大奧運馬術項目——盛裝舞步賽、場地障礙賽和三項賽的錦標賽。今年賽事有來自13個國家及地區的騎手及馬匹參與。

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