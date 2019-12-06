富力R＆F撼愉園鬥搶分！送上攻防戰

「中銀人壽香港超級聯賽」將於周六(7日)下午2時30分於廣州燕子崗體育場上演第3周補賽，由富力R&F迎戰愉園。雙方近況可謂天淵之別，富力R&F固然希望全取3分以進佔榜首；客軍亦需要分數減輕護級壓力。今日一戰，定能為球迷送上一場賞心悅目的攻防戰！

暫居聯賽次席的富力R&F近況不俗，各項賽事近7場錄得不敗佳績。今午迎戰愉園，球隊只要不敗便能升上榜首，主教練楊正光坦言今季聯賽爭標形勢緊湊，每場比賽都會視作決賽去應付，絕不能輕視對手：「今場對愉園我哋會主動啲，愉園今季升上超聯之後嘅表現係持續向好，今場比賽一定唔容易，亦有同球員強調今場波唔可以輕率，要盡全力去比賽！」

楊正光：特別小心加維蘭

光Sir更透露他與愉園的關係：「愉園同我都有啲淵源，好多球員我當年亞少盃都帶過，不過經過咁多年佢哋都有好大進步，但係落到場就要各為其主。另外，我哋都要留意對手外援球員，特別係加維蘭，係一個好有質素嘅前鋒，我哋要好認真去備戰今場比賽。」

北上作客的愉園走勢一般，自10月中旬撼和香港飛馬後，聯賽積分未有進帳，輾轉跌到榜賽榜尾二位置。主教練鮑家耀期望今仗能終止頹勢：「對手係一支攻擊力好強勁嘅球隊，今周都準備咗防守戰術去應付，希望球員可以喺作客嘅環境下，可以發揮超水準兼有分落袋！」

愉園陣中大部分球員都未試過北上作客富力，「鮑Sir」表示：「香港同廣州天氣差唔多，香港最近天氣都轉涼，所以天氣唔會有太大影響，反而係要適應場地，加上年輕球員作客經驗唔夠，希望佢哋經過練習之後可以適應到！」他續說：「草地質素望落OK，但係場地好似短啲同埋好闊，對防守嚟講有啲困難，因為對手一拉兩邊就會拉開防線，呢樣嘢球員都會叫小心啲。」