菁英盃　冠忠南區撼和佳聯元朗

「菁英盃」B組分組賽周五（6日）晚於小西灣運動場舉行，由冠忠南區對陣佳聯元朗。今仗在互有攻守的情況下，始終未能把皮球送入網，雙方踢成0比0，小組形勢不變。

上半場初段互有攻守，10分鐘元朗前鋒祖連奴推順抽射被南區門將蔡子濤沒收，南區隨即還以顏色，惟陳凱柏的單刀機會被黃梓豪及時封阻。元朗憑反擊製造威脅，12分鐘，黎厚希開出罰球，法比奧頭槌二傳，祖連奴施展倒掛惜無功而還。1分鐘後，元朗再有米基爾近門頭槌，以及鄧子均的燙射，惟不是斜出就是被蔡子濤化解。20分鐘，南區中堅川瀨浩太接應角球撞射，惟未能成功考驗黃梓豪。41分鐘，鄧子均右路突破後半傳半射，被蔡子濤一抱入懷。補時階段，元朗再有祖連奴近門勁射，惟始終未能轉化成入球，上半場雙方互交白卷。

易邊後，雙方均有機會打破僵局，46分鐘倒戈的南區前鋒陳廣豪避過對手後抽高；2分鐘後，元朗前鋒辛坦拿跳頂卻被蔡子濤撲出。64分鐘，查維斯接應傳中後起腳，僅柱邊出界。6分鐘，比圖趁對手解圍不遠勁射，惜未能命中目標。元朗並非捱打，80分鐘米基爾遠距離笠射，蔡子濤及時回身托出。補時階段，元朗再有祖連奴接應罰球衝頂，惟偏離目標，最終比賽以0比0作結，小組排名不變。

賽後冠忠南區主教練鄭兆聰（Ricky）表示雙方都渴望取勝，比賽競爭性不錯，賽果亦合理。他又讚揚3名年輕球員表現不俗、未有怯場，亦能好好享受比賽。然而，Ricky認為草地質素欠佳以致發揮有所影響，他更坦言球隊不怕球場位置偏遠，但希望草地質素好，以避免球員受傷。