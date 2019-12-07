曼聯同阿里巴巴結盟　7億球迷大茶飯

曼聯周五(6日)宣布，與內地市值最高網絡公司阿里巴巴簽約成為合作伙伴，從此全球7億曼聯球迷將會在阿里巴巴嘅天貓及優酷等平台，開設商店及設置專有頻道，實行發大嚟搞。

達成合作協議後，曼聯將會在阿里巴巴購物網站天貓設立商店，售賣球會商品，至於優酷就會開設紅魔專屬頻道，提供曼聯比賽、曼聯學院、女足及巡迴賽，轉播曼聯在全球及內地嘅特定賽事，以及原創作品。

曼聯商務總監阿諾特(Richard Arnold)表示，球會一直尋求與球迷互動嘅新方式，阿里巴巴就係最理合作伙伴：「阿里巴巴擁有內地最大嘅網上購物平台及視頻媒體平台，球會可以直播與球迷建立聯繫。」

曼聯是全球最受歡迎球會，阿里巴巴是內地市值最高網絡公司，今次聯手備受注目，雖然曼聯近年戰績一般，但行政總裁伍德沃德是華爾街出身，搞波佢唔識搞，但將球會商業化就非常把炮，今次拍住阿里巴巴，即使曼聯成日輸波，但喺商界就冇得輸！

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