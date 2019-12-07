【英超】曼聯遇強愈強要追捧
2019年12月07日 08:15
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(Getty Images)
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今日賽事焦點，研究一場英超聯賽大戰，曼城主場迎戰曼聯。今場係曼市打吡戰，上季兩次交手曼城贏晒，兩場都淨勝兩球，不過曼城今季表現明顯走樣，演出唔及上季。
曼聯在蘇斯克查帶領下，擅長打快速反擊，呢種打法應付強隊效果唔錯，最近5次對Big6球隊，錄得3勝2和佳績，例如上場對熱刺，曼聯就以2比1贏波。
今場作客曼城，曼聯未必會輸，曼城讓球半/兩球，一於捧曼聯下盤。
名家：邪神
直播表
周六1:00pm 日職 橫濱水手 Vs FC東京
有線662、602台
周六2:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 西悉尼流浪者
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六4:30pm 澳職 FC悉尼 Vs 布里斯班獅吼
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六8:00pm 西甲 皇家馬德里 Vs 愛斯賓奴
Now 632
周六8:00pm 德乙 漢諾威 Vs 奧厄
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周六8:30pm 英超 愛華頓 Vs 車路士
Now 621、611
周六10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 維羅納
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六10:30pm 德甲 多蒙特 Vs 杜塞爾多夫
Now 672、Fox +；有線653、613台
周六10:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 拜仁慕尼黑
Now 670、Fox +；有線651、611台
周六10:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 賀芬咸
Now 671、Fox +；有線652、612台
周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 利物浦
Now 621
周六11:00pm 英超 熱刺 Vs 般尼
Now 622
周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 水晶宮
Now 623
周六11:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 艾拉維斯
Now 632
周日1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 拿玻里
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日1:30am 英超 曼城 Vs 曼聯
Now 621、611
周日1:30am 西甲 利雲特 Vs 華倫西亞
Now 632
周日1:30am 德甲 利華古遜 Vs 史浩克04
Now 670、Fox +；有線651、611台
周日3:45am 意甲 拉素 Vs 祖雲達斯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 馬略卡
Now 632、611
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