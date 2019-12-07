【英超】曼聯遇強愈強要追捧

今日賽事焦點，研究一場英超聯賽大戰，曼城主場迎戰曼聯。今場係曼市打吡戰，上季兩次交手曼城贏晒，兩場都淨勝兩球，不過曼城今季表現明顯走樣，演出唔及上季。

曼聯在蘇斯克查帶領下，擅長打快速反擊，呢種打法應付強隊效果唔錯，最近5次對Big6球隊，錄得3勝2和佳績，例如上場對熱刺，曼聯就以2比1贏波。

今場作客曼城，曼聯未必會輸，曼城讓球半/兩球，一於捧曼聯下盤。

名家：邪神

直播表

周六1:00pm 日職 橫濱水手 Vs FC東京

有線662、602台

周六2:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 西悉尼流浪者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 FC悉尼 Vs 布里斯班獅吼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 皇家馬德里 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周六8:00pm 德乙 漢諾威 Vs 奧厄

on.cc 東網

周六8:30pm 英超 愛華頓 Vs 車路士

Now 621、611

周六10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 維羅納

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm 德甲 多蒙特 Vs 杜塞爾多夫

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六10:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 拜仁慕尼黑

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 賀芬咸

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 利物浦

Now 621

周六11:00pm 英超 熱刺 Vs 般尼

Now 622

周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 水晶宮

Now 623

周六11:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 艾拉維斯

Now 632

周日1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英超 曼城 Vs 曼聯

Now 621、611

周日1:30am 西甲 利雲特 Vs 華倫西亞

Now 632

周日1:30am 德甲 利華古遜 Vs 史浩克04

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:45am 意甲 拉素 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 馬略卡

Now 632、611

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