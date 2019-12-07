【人物誌】執肥森二攤　皮亞臣有個敗家仔

英超包尾大幡屈福特尋晚宣布正式聘用前李斯特城領隊尼祖皮亞臣為新帥，唔講唔知，原來今次佢係執「肥Sam」艾拿戴斯二攤，只係人哋推Job，先輪到佢接手。不過點都好，尼祖皮亞臣以前喺英超教波戰績其實唔差，只係因為有個敗家仔，搞到佢畀李斯特城炒魷，最後佢打好基礎，反而益咗雲尼亞里，執佢手尾帶「狐狸」贏咗英超冠軍咋！

尼祖皮亞臣今次同「大黃蜂」簽約到季尾，但份短約入面其實仲有一年優先續約條款，而隨同尼祖皮亞臣加盟嘅，仲有佢前助手沙士比亞添！屈福特主席話睇中尼祖皮亞臣經驗豐富兼有激情，但有傳佢之前係想搵「肥Sam」，可惜人哋唔睬佢，唯有退而求次搵到尼祖皮亞臣。

介紹番尼祖皮亞臣先，現年56歲嘅佢，過去帶領過包括李斯特城、修咸頓同侯城等，其中喺「狐狸」試過兩度執教，當中2014/15球季，佢將季內大部份時間包尾嘅「狐狸」，帶到季尾9場贏7場，神奇護級，甚至佢嗰年仲入選賽季最佳領隊候選名單添！

直到2015年夏天，尼祖皮亞臣帶隊去泰國踢友賽，點知好衰唔衰，佢個踢預備組嘅囝囝占士皮亞臣竟然同兩個隊友喺當地爆出召妓風波。結果之後佢囝囝被解約，然後再隔一排，連尼祖皮亞臣又畀球會炒埋，表面理由係話大家理念不合，但明眼人一睇，都知係同佢個敗家仔有關。最慘係接替尼祖皮亞臣嘅雲尼亞里，之後一季就帶領李斯特城羸咗英超冠軍，傳媒普遍都認為呢個冠軍，連尼祖皮亞臣都有功勞。

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