唔係啩？美斯掛靴前要捧佢做接班人

阿根廷球王美斯日前破紀錄第6次贏得金球獎，證明佢依家企喺國際球壇頂峰。不過，考慮到自己都已經32歲，仲可以喺最高水平踢幾多年都難講，今日嘅《世界體育報》就曝光咗美斯嘅「退役大計」，其中喺掛靴前最重要一件事要做，竟然係引領前隊友尼馬回歸，然後將巴塞掌舵手位置交棒畀尼馬喎！

根據《世界體育報》所講，美斯其實未定幾時退役，但大前題係佢唔會做只係喺完場前幾分鐘登場嘅老將角色，甚至唔會肯畀自己上陣時間少於60%。一旦美斯唔再覺得自己係最出色球員，唔能夠再喺球場上交出優秀表現，佢就會毫不猶疑掛靴。

至於喺退役之前，美斯最希望係幫巴塞隆拿完成新老交替，希望尼馬可以重返巴塞，接替佢成為巴塞Icon。掛靴之後，美斯預計唔會返祖國阿根廷定居，反而會留喺巴塞隆拿度住，同蘇亞雷斯、布斯基斯、佩奧爾及法比加斯等做鄰居。事關美斯認為無論教育定成長環境，都希望自己仔女留喺巴塞，而非返回阿根廷。

最後，報道仲提到美斯球員生涯仲有兩大目標，包括贏多一次歐聯，以及帶領阿根廷喺國際舞台取得零的突破。

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