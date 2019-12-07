【有片】輸奧運金牌0.67秒　何詩蓓超堅

何詩蓓後勁凌厲「奧運熱身賽」奪銀牌！於香港時間周六（美國時間周五）舉行的美國游泳公開錦標賽，何詩蓓出戰強項女子200米自由泳決賽，在強敵環伺下，她最終以1分57秒14勇奪亞軍，比倫奧金牌選手舒米特只差0.67秒！

被視為「全明星賽」的女子200米自，單計A、B組決賽16名泳手，就擁有20面奧運獎牌及60個世界賽三甲名銜！儼如一場奧運前哨戰。被列為頭號種子的何詩蓓於初賽第8組出場，雖然起跳反應較慢，但仍造出1分57秒81，取得分組次名兼總排名第3躋身決賽。

何詩蓓於決賽被編排在第3線，身旁有前日剛贏得50自金牌的雯露爾。雖然首次轉池時，何詩蓓僅列第5，但其後她保持速度，憑後勁壓過雯露爾，以1分57秒14掂池，勇奪亞軍；倫奧金牌泳手舒米特以1分56秒47奪冠。

稍後何詩蓓還會參加100米自，且看能否再創佳績。而早前她在50米自由泳取得第6。

另一香港泳手楊珍美，在女子200米個人混合泳初賽游出2分17秒48，總排名第28。她在100米蛙則躋身决賽B組，游出1分9秒84，得該組第六名。

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