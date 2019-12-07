【總結】字母哥再爆！全場高呼Happy Bday！

今屆好大機會冧莊MVP的「字母哥」安迪杜甘普，美國時間周五晚藉着自己25歲生日，表現繼續搶鏡，為公鹿攻入「雙雙」，帶領球隊以119比91力挫快艇，迎來14連勝。

壽星仔全場20投11中，射入了27分11個籃板球及4次助攻，取得今季第21個「雙雙」，主場贏波令球迷相當興奮；全場球迷在半場休息更高呼「生日快樂」，令到這位MVP大熱high到爆。公鹿今仗盡顯王者本色，除了「字母哥」之外，仲有六人得分上雙，確立了優勢；目前以20勝3負的佳績穩居東岸一哥位置。

至於西岸一哥湖人同樣顯出霸氣，安東尼戴維斯全場攻入39分9籃板，勒邦占士貢獻31分7籃板8次助攻，帶領球隊在頭三節已拉開優勢，最終以136比113擊敗拓荒者，並將作客連勝紀錄增至11場。

今日焦點(前者主場)

湖人 136:113 拓荒者

騎士 87:93 魔術

活塞 108:101 溜馬

黃蜂 104:111 籃網

熱火 112:103 巫師

公牛 98:100 勇士

雷霆 139:127 木狼

塞爾特人108:95 金塊

公鹿 119:91 快艇

馬刺 105:104(加時) 帝王

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