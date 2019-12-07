唔同你攬炒　阿仙奴神鋒決定跳船

英超阿仙奴近排辭退主帥艾美利之後，搵嚟球會名將龍格保暫時頂住，可惜戰績繼續低迷，全無起色。根據英國《每日鏡報》爆料，話陣內前鋒奧巴美揚已經頂唔住依家呢個情況，覺得球隊冇得救，唔想留喺度攬炒，仲話呢位加蓬射手已經叫停咗同球會嘅續約商討，隨時會喺出年暑假離隊。

雖然話「兵工廠」戰績唔掂，但奧巴美揚就從來冇令球迷失望，今季佢喺各項賽事上陣17場入咗12球，依然高效。問題係，始終唔可以鋪鋪都要佢單天保至尊，呢位上季英超金靴本身同「兵工廠」係2021年夏天約滿，即係大約仲有18個月約滿，家陣佢唔肯再傾續約，阿仙奴為免到時人財兩失，最遲係出年暑假一定要將佢賣走。

仲記得2018年1月，阿仙奴畀咗成5,600萬鎊由多蒙特買佢返嚟，奧巴美揚以為可以加入爭冠球隊行列，可惜嘅係「兵工廠」之後走勢一直向下，對於呢位31歲球星嚟講，距離捧盃只係愈行愈遠。事實上，奧巴美揚家陣只係贏過法國盃同德國盃等盃仔，唔想到收山時乜嘢重大回憶都冇，今鋪真係非走不可呀！

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