【曼市打吡】壽星仔史達寧要破最強魔咒

英超曼城球星史達寧今季繼續進步，開季以來已經喺各項賽事攻入15球之多，真係入波易過執豆。不過，即使已經成為咗英超最頂級球星之一，但史達寧始終有一關未過得到，就係攻破「紅魔鬼」大門。翻查紀錄，原來史達寧無論係效力利物浦定曼城，合共16次對戰「紅魔鬼」竟然從未入過波，不過，周日會度過25歲生日嘅佢就話明，有信心今次打破呢個最強「魔」咒喎！

曼城今晚深夜會喺主場迎戰曼聯，喺香港時間算係踏入25歲生日嘅「壽星仔」史達寧就話唔會因為呢個魔咒煩惱：「有煩又冇煩啦！首先，我覺得煩係因為我唔會好緊張入唔入波；其次，唔煩係因為我今場一定會入波！」

如果可以用入波做生日禮物，史達寧一定開心到爆，佢話自己有信心係因為呢個魔咒已經好似鬧鐘一樣叫醒咗佢：「睇見數據，話我16次對佢哋入唔到波，呢個係叫醒我嘅響號。我唔會畀自己太多王力，只會踢好自己比賽，嘗試爭取入球，然後較平常爭取更多起腳機會。」

史達寧以前都試過喺英格蘭國家隊有入球魔咒，係連續27次上陣冇波入，不過依家佢腳風轉順，近10次代表「三獅兵團」出戰就入咗8球。佢解釋自己依家係心態轉變，無論對邊隊都有能力入波：「以前我成日聽到好多批評，話我唔識入波。我初初聽到，經常想展現實力畀人睇，證明自己掂。只係我從來冇好貪心咁諗，要靠自己獨力贏咗場波。依家我心態轉變咗，我去努力練習，變得更有自信，我會諗自己今日做乜先最好，然後直接去爭取入波。」

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