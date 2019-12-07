港超聯　算係咁！愉園燕子崗吞「兩蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（7日）假廣州燕子崗體育場上演強弱對壘，由聯賽排次席的富力R&F迎戰尾二的愉園。最終，主隊憑伊高沙托尼的2個入球以2比0小勝愉園，全取3分並升上榜首。

雖然香港隊即將在周日（8日）啓程前往釜山出戰「東亞錦標賽」，但富力的入選球員基奧雲尼、梁諾恆和羅拔圖今場均正選上陣。比賽甫開始愉園即被圍攻，林柱機6分鐘接應傳中施頂，門將屠俊翹接實。4分鐘後富力先拔頭籌，伊高沙托尼左路帶入中間力壓3名守衞射遠柱入網，主隊領先1比0。18分鐘，梁諾恆接應角球施射，被屠俊翹撲走。受壓的「快樂谷」也並非無射門機會，加維蘭23分鐘在人群之中找到空間抽射，惟不中目標。42分鐘，基奧運尼接應二傳第一時間勁射，「翹叔」單手撲出力保不失。富力半場以一球領先優勢返入更衣室。

換邊後富力繼續強攻，迪布利和伊高沙托尼均曾在初段於禁區內被踢跌，但球證沒有表示。林志堅60分鐘球不着地施射，亦告僅僅斜出。主隊稍有不慎差點在67分鐘被愉園偷襲得手，周煜辰接傳中球甩手，皮球落在黃榮傑腳下，他窩利射門斜出。73分鐘，林衍廷突然上前，入楔接應長傳射門，但射中網側。3分鐘後，後備入替的白鶴遠射高出，未能為球隊擴大領先優勢。不過，主隊終在末段憑伊高的入球再下一城，他補時4分鐘自己盤入禁區再射成2比0，為富力取得今場勝仗。

結果，富力R&F藉着伊高沙托尼梅開二度，以2比0輕取愉園。取得3分的富力在聯賽榜暫以3分之差，力壓13分的東方龍獅位踞榜首。

富力R&F主教練楊正光賽後評論球隊今場發揮未如理想，尤其是上半場在對手嚴防之下未能創造出太多具威脅的埋門，但在易邊後經過調整，球員製造更多傳中球和2對1攻勢，終成功再入一球鎖定勝局。他認為，今場對手的主守部署會成為球隊未來的一項警剔：「整體會返去檢討，因為嚟梗我估好多球隊對住我哋都會着重更多防守，下半季嘅比賽將會好困難，我哋會睇吓點樣練多幾種進攻去進步。」「光Sir」又稱，本仗戰畢後球隊將有2星期的歇息期，直至月尾才面對「8日3賽」挑戰，他會在這段時間減少在心理和生理層面催谷球員，趁機會改善細節，務求未來做得更好。

愉園主教練鮑家耀則指，雖然今場錄得敗仗，但慶幸球隊在上半場能製造數個具威脅攻勢，惟與對手之把握力和球員質素成分野，而球員已盡力，落敗亦無可奈何。他補充，早段的失球一度打亂其部署，但及後站穩陣腳，踢出緊密防守，成功阻擋對手的銳利進攻，球員的表現值得表揚。