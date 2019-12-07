甜心掛拍！禾琪要挑戰下一個任務

有人話「女人30」就要作出改變！有「丹麥甜心」之稱的前世界網壇一姐禾絲妮雅琪，在個人社交網宣布將會掛拍，明年的澳洲公開賽將會成為她的告別戰。

「我自15歲起就開始打職業...這令我的人生第一章留下很多美妙的時光，很多夢想都在球場上實現。」29歲的禾絲妮雅琪周六在個人社交網上載了自己15歲打波的相片，並向球迷宣布在明年一月的澳網之後退役，將焦點放在人生另一頁上，當中包括家庭。

這位2018年的澳網冠軍坦言退役後將專注在家庭上，「我贏過30個WTA單打冠軍，世界第一長達71個星期，年終賽躋身決賽，3次奧運會，2018年澳網冠軍....與David結婚之後，與他組織了一個家庭，我們要到世界各地，亦為未來開展另一個計劃....我很多謝球迷、朋友、贊助、我的團隊，特別是作為我教練的爸爸及丈夫與家人的一直支持，因為沒有你們我永遠做不到上述的所有。」禾琪自從與NBA前紐約人球員大衛李爾結婚後，一直都想生BB，相夫教子。

樣子甜美的禾琪在球壇迷倒不少粉絲，她的親民態度更贏得支持者的心，她與高球名將麥艾萊的一段戀情一度成為體壇話題，但最後被悔婚令禾琪傷心欲絕，獲好友S威廉絲力撐才慢慢恢復心情，專注網球事業，更在前年一圓大滿貫錦標的美夢，同時遇上前NBA球員李爾，展開人生新一頁。

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