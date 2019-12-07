大戰數據超強！福仔磨利刀狙擊曼城

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【曼市打吡】壽星仔史達寧要破最強魔咒

今輪英超爆發「曼市打吡」，勁旅殺手曼聯將作客曼城，紅魔鬼食粥食飯，就要睇拉舒福特表現。呢名22歲射手近期狀態勇達職業生涯巔峰，上仗梅開二度殺敗熱刺後，佢連國家隊同其他盃賽近13次上陣射入12球，而且佢又係「大賽球員」，對親勁旅就特別醒神，魔迷都希望呢名近期C朗上身嘅王牌，可以重演3年前好戲----於「曼市打吡」一箭定江山攞齊3分。

於摩連奴麾下一直未能充分發揮嘅福仔，81次落場只入15個英超入球，但到蘇斯克查揸旗後，34次落場已經入咗16球，明顯係完全唔同。福仔每逢大賽都踢得特別好，係英超勁旅剋星，今季已經喺車路士身上射入3球。福仔出道以後射入36個英超入球，其中接近一半嘅17球，係射爆曼城、利物浦、熱刺、車路士、阿仙奴同李斯特城大門。

對車路士：上陣10次，入5球、2助攻

對利物浦：上陣8次，入3球

對熱刺：上陣7次，入3球

對曼城：上陣8次，入2球

對阿仙奴：上陣9次，入2球、2助攻

喺2016年3月曼聯作客曼城，紅魔被睇低一線下，就憑福仔射入全場唯一入球，以1:0小勝同市死敵，取得當時4年來首次打吡戰作客勝利，福仔可謂一鳴驚人。福仔近期大爆發，蘇帥畀晒足夠自由度佢於前場遊走，每次攞波都好有侵略性，令對手後防騰騰震，勁有C朗影子，曼城近期氣勢一般，福仔或可以再做贏波英雄。

相比起福仔大勇，曼城翼鋒史達寧狀態唔算突出，而且佢每次鬥曼聯都綁手綁腳，發揮唔到應有水準。原來佢個人對紅魔鬼有個勁曳數據，想知係咩？即睇延伸閱讀！

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