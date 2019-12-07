一姐出局！方凱申男重無敵手　下一站亞洲外

香港公開劍擊錦標賽今天（7日）在石硤尾公園體育館進行男子重劍、女子花劍和佩劍賽事。香港男重一哥方凱申和女花一姐張楚瑩命途各異，前者擊敗隊友何偉桁，繼9月挑戰盃後再度掄元；後者八強爆冷出局，本地排名第2的鄭曉為把握機會摘金。女佩冠軍則由馬暤孜奪得。

是日焦點落在男重賽事，港隊四子悉數闖進八強，其中何瑋桁以15：10擊敗吳浩天後，再以15：7力壓黎家俊。另一邊廂，香港男重首席劍手方凱申籤運不俗，儘管八強對戰游晉鳴跣倒撞傷左腳，幸好沒有大礙，一路過關斬將，與何瑋桁會師決賽。方凱申很快已經主導局勢，拉開比數，最終以15：9告捷，繼9月的挑戰盃後，再登本地公開賽王座。

本地和國際賽事水平有別，方凱申表示兩個冠軍對爭取奧運資格未有太大幫助，「但也算是一個鞭策。運動員要由基礎一步一步做起，如果本地賽都發揮不好，更不用說國際賽。」東京奧運積分明年4月截止，目前世界排名79位的方凱申坦言，要以亞洲區排名首兩位打進奧運難度頗高：「必須在剩餘比賽有超水準發揮，進入八強甚至三甲。我通常都在世界賽首圈出局，決策變換不夠果斷，需要想辦法突破這個心理關口。」

進軍奧運另一個方法，便是代表香港出戰亞洲區外圍賽奪冠。記得那年爭取里約奧運資格，他曾經闖進八強，可惜因為怯場，未能更進一步。相隔數年，他慢慢學懂放鬆心情：「想太多會『瀨嘢』，與其不斷想我可不可以，不如集中精神在訓練上。」

女子方面，女花一姐張楚瑩八強以11：13不敵關渝澄。本地排名第2的鄭曉為把握機會，躋身決賽面對隊友廖恩尉，初段戰狀拉鋸，鄭曉為更加幾度落後，但在尾段打出決心，最終險勝15：13，連同9月的挑戰盃，今年總共獲得兩個本地公開賽冠軍。

24歲的鄭曉為大學畢業後轉為全職運動員，她笑說兩年來，各方面都有顯著進步，「我出名體能廢，香港公開賽打到四強已經很累，但今天打足全日也沒問題。最大轉變是決心。以往覺得打到就打，打不到就做別的事情，但現在只剩下打劍這條路。」對於東京奧運資格，她同樣渴求。目前她與張楚瑩有望代表香港出戰亞洲區外圍賽。她稱讚對方打法大膽，屬於進攻型選手，將在餘下六個積分賽全力爭分，爭取香港唯一參賽席位。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！